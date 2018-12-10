صقور الجو تغرق وتربك المارة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عادت أغلب الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بمدينة بنغازي إلى وضعها الطبيعي عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجوائها مع دخول فصل الشتاء.

ولم تتوانى الفرق التطوعية والتي تمثلت في الحركة الكشفية والهلال الأحمر بالمدينة من إسعافها لمساعدة الأهالي وتسهيل الحركة المرورية، ناهيك عن جهود الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز المرور والتراخيص وبعض الجهات الأمنية.

إهمال مقصود

إلا أن جميعهم نسوا أو تناسوا مدخل بنغازي الشرقي الذي أغرقته المياه حتى أصبح مختنق مروري يزعج قائدي المركبات الآلية ، ويربك قاصدي مناطق شرق بنغازي والعائدين إلى المدينة.

وعبر العديد من المواطنين عن ضجرهم مما وصفوه بالإهمال المقصود من قبل الجهات المسؤولة بالدولة اتجاه الخطر الذي قد يواجههم نتيجة غدير المياه الموجود حول جزيرة صقور الجو والذي ربما ينتج عنه انزلاق مركباتهم .

وتعتبر جزيرة صقور الجو بالقرب من مدخل بنغازي الشرقي أحد المعالم الحديثة للمدينة، حيثُ جرى تركيب الطيارة الموجودة عليها منذ خمسة أعوام تخليداً لذكرى صقور الجو الذين ضحوا من أجل حماية أهالي بنغازي عام 2011.

عطلة رسمية

الجدير بالذكر أن مدينة بنغازي شهدت الأسبوع الماضي أمطار غزيرة أدت إلى غرق أغلب شوارعها ومطار بنينا الدولي ، مما اضطر الحكومة المؤقتة ذلك الوقت الإعلان عن عطلة رسمية تشمل كافة القطاعات التابعة لها.

هذا وقامت بعض الفرق التطوعية، والجهات المختصة بتصريف المياه التي أغرقت مطار بنينا ، وأغلب الشوارع لتعود الحركة بها من جديد دون عوائق تذكر.

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