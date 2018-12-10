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مدير طبرق الطبي يطالب بحماية الأطباء والممرضين من الاعتداءات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد مدير مركز طبرق الطبي “فرج الجالي” الجهات المسؤولة في الدولة بحماية الأطباء والمرضيين من الاعتداءات شبه اليومية من الخارجين عن القانون .

وأكد الجالي – لأخبار ليبيا 24 – أن هذا الأمر سبب في تناقص عدد كبير من الأطباء في المركز .

وأشار إلى أنه قدم مقترح لرئاسة الوزراء في السابق بتكوين جهاز خاص بحماية المستشفيات أسوة ببقية أجهزة الشرطة الأخرى المتخصصة مثل المصارف وشركة الكهرباء .

وعبر الجالي عن سعادته عقب القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تشكيل جهاز متخصص لحماية المستشفيات ، ونأمل الإسراع بتفعيله .

وأضاف أن الاعتداءات الشبه يومية أحبطت أعمالنا وتسببت في ترك العديد من العناصر للمركز وخاصة العنصر النسائي ، في الفترات المسائية .

ونوه مدير المركز إلى أن حماية المستشفيات جزء كبير من خدمة المواطن وتوفير المناخ المناسب للعمل في هذه الظروف التي تبذل فيها وزارة الصحة والحكومة جهدها بتوفير الخدمات والعلاج للمرضى .

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