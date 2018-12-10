تطعيم أطفال المهاجرين في زوارة

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قام فريق من مكتب الرعاية الصحية زوارة بزيارة لأطفال المهاجرين غير القانونيين المقيمين في مركز الإيواء المؤقت بالمدينة لإعطائهم التطعيمات المناسبة لهم، بالتنسيق مع إدارة مركز الإيواء و لجنة الأزمة في زوارة.

يشار إلى أن مكتب الرعاية الصحية يقوم بزيارات دورية للمركز بالتنسيق مع إدارة المركز الذي يسعى أفراده لتقديم كل العون و الرعاية والمساعدة للمقيمين و نقلهم لمستشفى المدينة في حالة ما تطلب الأمر .

تأتي الزيارة التطعيمية ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال و إعطاء فيتامين “أ” بمدينة زوارة .

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم من أبناء المهاجرين 21 طفلاً ورضعين إثنين من دول مختلفة على النحو كالتالي :-

من ارتيريا 12 طفل ورضعين ولدوا بالمركز – من اليمن 3 أطفال – من سيراليون 2 طفل – من ساحل العاج 2 طفل – غينيا 2 طفل .. الإجمالي 21 طفل و رضعين اثنين .

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