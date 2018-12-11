الرائد العربي في مرزق

أحيت رابطة الرواد بمفوضية مرزق للكشافة والمرشدات احتفالية بمناسبة “يوم الرائد العربي” .. واختار الكشفيون والمرشدات لإحياء المناسبة، معاً بغرس الأشجار داخل باحة مقر فوج بندلواح للكشافة والمرشدات.

حملت الاحتفالية شعار”اغرس شجرة” وشارك في إحياء يوم الرائد العربي، فرقةُ الرائدات وعدد من أفراد فرقة المتقدم .. ويسعى القائمون على المناسبة إلى تعزيز الجانب التطوعي بالحركة الكشفية، نحو تربية النشأ والحرص على أن الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل .

يشار إلى أن الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات قد حدد يوم الاحتفال باعتباره ذكرى تأسيس الاتحاد في المؤتمر العربي السادس الذي عُقد في سلطنة عمان عام 1984م .. ويحرص الاتحاد العربي إلى تفعيل شعار يوم الرائد العربي ” ارزع شجرة” لما للشجرة من أهمية كبيرة في الحياة اليومية، كمصدر للغذاء والكساء والظل والصحة والجمال إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية، والتوعية بأهمية غرس الشجرة والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها ورعايتها وعدم التعدي عليها.

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