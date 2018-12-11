سوكنة ومعاناة طويلة مع مياه الصرف

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بدأ مكتب خدمات المياه والصرف الصحي ببلدية الجفرة بالتعاون مع مكتب خدمات مدينة سوكنة بأعمال التسليكات للشبكة العامة للصرف الصحي بالمدينة والتي تشهد منذ فترة طويلة انسدادات مستمرة وبشكل متواصل، نظراً لقيام المواطنين بربط شبكات منازلهم الصغيرة والفرعية بالشبكة الجديدة التي لم تنته الشركة من إتمام إنجازها بسبب توقف العمل سنة 2011 .

يشار إلى أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لم تستلم الشبكة ولكنها بأقل الامكانيات تقوم بين الفترة والأخرى بإجراء الصيانات والتسليكات لبعض الانسدادات في مختلف أحياء وشوارع مدينة سوكنة .

ووجه مدير مكتب خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المنطقة الوسطى والشرقية نداءاً عاجلاً للمسؤولين بالالتفات لهذه المشكلة المتفاقمة قبل أن تصل إلى مرحلة يستحيل معها إجراء الصيانات اللازمة تضع المدينة وماجاورها أمام كارثة بيئية حقيقية .

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