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“قوة بر السلام” تشكيل مستقل لتأمين الحدود 

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنادت مجموعة من المواطنين في مدينة القطرون بأقصى الجنوب الليبي لتأسيس قوة سميت بـ “بر السلام لمكافحة الفساد وحماية العبور”، بهدف تأمين طريق العبور بين دول الجوار الأفريقي للأفراد والبضائع والآليات من و إلى القطرون وحتى منفذ (تومو –بير الوعر) الحدودي بين ليبيا والنيجر وغير البعيد عن حدود ليبيا مع تشاد.

وتكونت قوة “بر السلام” نتيجة لتفشي وتنامي ظاهرة الخطف ونهب الممتلكات على طريق العبور وانتشار العصابات في الحدود المترامية الاطراف، كما يذكر مؤسسوها.

وستكون القوة حسب آمرها ” كالي محمد” ، الداعم المساعد في ملاحقة عصابات الخطف والسرقة داخل المنطقة وفي حدوها الجغرافية والقوة بعملها لاتوجه تهديداً لأحد بعينه وليس لها أي تبعية إلى جهة محددة.

وأضاف ” كالي” بإن الأبواب مفتوحة لجميع المواطنين والقبائل للانظمام إليهم وهم جاهزون لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يتعرضرون للسرقة والخطف وملاحقة الجناة والقبض عليهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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