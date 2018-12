عقد المجلس البلدي الجفرة اجتماعًا طارئًا الاثنين ضم كلٌ من عميد وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان الجفرة، وبعض المسؤولين بفروع البلدية.

وأوضح المجلس عبر صفحته الرسمية أن هذا الاجتماع الطارئ الذي حضره أيضًا مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالجفرة، يأتي بعد قيام تنظيم الدولة الإرهابيغعدام ستة مختطفين من أهالي بلدة الفقهاء الفترة الماضية.

وتم الإعلان في ختام الاجتماع رسميًا الحداد لمدة ثلاثة أيام في كافة القطاعات ببلدية الجفرة.

كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لضبط الأمن بمختلف مناطق بلدية الجفرة.

The post بعد إعدام تنظيم الدولة الإرهابي ستة مختطفين.. بلدي الجفرة يعقد اجتماعًا طارئًا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا