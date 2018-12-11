هل تعرف عدد طائرات الخطوط الجوية الليبية

بات السفر جوا عقبة لدى غالبية المسافرين من ليبيا بعدما تسببت الأوضاع الأمنية في البلاد بإيقاف رحلات الطيران للشركات الأجنبية ليقتصر السفر على الشركات الوطنية، التي تعاني بدورها من الانقسام السياسي الذي طال إداراتها إضافة إلى تهالك طائراتها وعدم انتظام الدفع للشركات المساندة لعملها من شركات المناولة الأرضية، عدا عن غياب المطارات المجهّزة وغيرها من الأمور اللوجستية لعمل الشركات.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية خالد التيناز إن الخطوط الجوية الليبية تملك في المجمل 8 طائرات صالحة، واحدة في بنغازي و 6 في طرابلس والأخيرة ما زالت في الصيانة، وجاءت هذه التصريحات في إطار رد “التيناز” على ما تداولته وسائل إعلامية بشأن وضع الشركات الليبية على القائمة السوداء، حيث أوضح “التيناز” أن هذا القرار قديم وقد جاء نتيجة لعدم تطبيق 400 معيار من معايير السلامة التي حدّدها الاتحاد الأوروبي، ولم تخفِ التيناز أن الانقسام الذي تشهده الشركة أثّر بشكل مباشر وكبير على عملها في المنطقتين الشرقية والغربية.

يشار إلى أن سلطات الطيران المدني التابعة للاتحاد الأوروبي أبقت سبع شركات طيران ليبية ضمن “اللائحة السوداء” الممنوعة من دخول أجوائها بسبب مشكلات السلامة والأمن، من بين 115 شركة طيران ممنوعة من مناطق مختلفة حول العالم.

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