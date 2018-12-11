شباب بلدية قمينس يطالبون بتشكيل مجلس تسييري للبلدية

قمينس 11 ديسمبر 2018 (وال) – أكّد عضو الحراك الشبابي الذي تشهده بلدية قمينس “المازق صالح” أن شباب بلدية قمينس من كافة التركيبات الاجتماعية بالمنطقة وماجاورها مستمرون في هذا الحراك حتى تنفيذ مطالبهم.

وأضاف “المازق” ـــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أنه بات من الضروري النظر في حال المواطن ومعالجة هذا الأمر مؤكدا أن الأوضاع بالبلدية والمناطق التابعة لها أصبحت لا تحتمل.

هذا وناقش عدد من شباب قمينس أمس الإثنين بالمركز الثقافي، بنود البيان الختامي وتعديله من قبل الحاضرين.

وجاء في البيان أن شباب بلدية قمينس يطالبون بتشكيل مجلس تسييري ،حسب الاقتراح الذي تم بهذا الاجتماع نظرا لانقسام المجلس البلدي مما أثّر سلبا على تقديم أبسط الخدمات، للمواطن البسيط على أن لا يتم تكليف الأعضاء السابقين بالمجلسين ؛وذلك للابتعاد عن الجدل و المشاكل التي تعاني منها البلدية.

وطالب ــ البيان ــ أن يأخذوا بعين الاعتبار التوصيات التي جاءت في هذا الاجتماع ،والعمل بجدية من قبل الحكومة المؤقتة لإزالة الازدواجية الإدارية داخل المجلس البلدي، بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهم تقديم الخدمات للمواطن وحلّ العراقيل التي تواجه المنطقة وما يتبعها.

ونوه شباب قمينس في البيان أنه في حال عدم تكليف المجلس المقترح من قبل الشباب ،فسيتم مخاطبة اللجنة المركزية لانتخابات البلدية؛وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وناشد شباب قمينس في ختام بيانهم ،الحكومة الليبية المؤقتة بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى والاضطراب الإداري ،الذي جاء عقب تكليف عميد البلدية من قبل وزارة الحكم المحلي وآخر عن طريق الحاكم العسكري أدى إلى انقسام الإدارة.

الجدير بالذكر أن الحراك الشبابي الذي تشهده بلدية قمينس تأسّس ،بسبب الانقسام الإداري في مجلس البلديّة. (وال – قمينس) ع م / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال