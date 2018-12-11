السراج: أوضاع الجنوب لها الأولوية

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن أوضاع الجنوب لها الأولوية، مؤكدا متابعته ” اليومية ” لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير احتياجات المنطقة الجنوبية.

وعقد السراج اجتماعا، الاثنين، مع نواب المنطقة الجنوبية شمل كلا من نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب محمد آدم لينو، وعبد القادر يحي، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة؛ لمتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات للمواطنين بالجنوب، وفقا للمكتب الإعلامي للرئيس.

وبحث المجتمعون ملف الخدمات العامة التي خصصت لها مبالغ مالية عاجلة بدئ في تقديمها، تشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية، واستكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وتفعيل المؤسسات الأمنية.

وكان المجلس خصص في نوفمبر الماضي مبلغ 100 مليون دينار؛ لحلحلة الأزمة بالمنطقة الجنوبية.

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