سيالة لـ بيكر: موضوع متضرري الجيش الإيرلندي أُُقفِل نهائياً

التقى يوم أمس الاثنين وزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة مع السفير فرانك بيكر سفير المملكة المتحدة البريطانية المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له.

حيث استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم اﻹستقرار في ليييا.

كما حضر اﻹجتماع مدير إدارة الشوؤن اﻷوروبية والمكلفين بملف المملكة المتحدة البريطانية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

هذا وعبر بيكر عن اهتمام بلاده بالاطلاع على الوضع الراهن في ليبيا وعن مخرجات مؤتمر باليرمو الذي عُقِد في إيطاليا الشهر الماضي وإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري الجيش الإيرلندي.

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بدوره أكد تحسن الأوضاع اﻷمنية وااقتصادية بصفة عامة في ليبيا وتحدث عن مخرجات مؤتمر باليرمو الذي عُقِد في ايطاليا باﻹضافة إلى الزيارات الهامة التي قام بها.

أمّا بالنسبة لما يخص الجيش الجمهوري الإيرلندي فقد أكد سيالة بأن هذا الموضوع أُقْفِل نهائياً مند سنوات داعياً الجانب البريطاني إلى بحث عودة شركة خطوط الطيران البريطانية للعمل في ليبيا.

