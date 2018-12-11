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مدير أمن الجفارة يبحث تنسيق عمل الدوائر الأمنية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف ورئيس نيابة السواني الكلية، سبل التنسيق في جميع الإجراءات القانونية بين كافة الدوائر الأمنية والقضائية.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مقر نيابة السواني بحضور مديري نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير والمساعد للشؤون الأمنية بمديرية النيابة، وجميع رؤوساء الأقسام والمراكز، مناقشة سبل العمل على إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على إيجاد تعاون أكبر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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