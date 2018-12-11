قوة بر السلام” تشكيل مستقل لتأمين الحدود 

تنادت مجموعة من المواطنين في مدينة القطرون بأقصى الجنوب الليبي لتأسيس قوة سميت بـ “بر السلام لمكافحة الفساد وحماية العبور”، بهدف تأمين طريق العبور بين دول الجوار الأفريقي للأفراد والبضائع والآليات من و إلى القطرون وحتى منفذ (تومو –بير الوعر) الحدودي بين ليبيا والنيجر وغير البعيد عن حدود ليبيا مع تشاد.

وتكونت قوة “بر السلام” نتيجة لتفشي وتنامي ظاهرة الخطف ونهب الممتلكات على طريق العبور وانتشار العصابات في الحدود المترامية الأطراف، كما يذكر مؤسسوها.

وستكون القوة حسب آمرها ” كالي محمد” ، الداعم المساعد في ملاحقة عصابات الخطف والسرقة داخل المنطقة وفي حدوها الجغرافية والقوة بعملها لا توجه تهديداً لأحد بعينه وليس لها أي تبعية إلى جهة محددة.

وأضاف ” كالي” بإن الأبواب مفتوحة لجميع المواطنين والقبائل للانضمام إليهم وهم جاهزون لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يتعرضون للسرقة والخطف وملاحقة الجناة والقبض عليهم.

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