“السراج” يناقش مع “العامة للكهرباء” أزمة انقطاع التيار الكهربائي

عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اجتماعها العادي الأول للعام 2018، برئاسة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمدير التنفيذي للشركة، أمس الاثنين.

وناقش الاجتماع نشاط الشركة، وتقرير هيئة المراقبة الخاص بالشركة، إلى جانب اعتماد ميزانيات تقديرية للعام 2018 – 2019، كما ناقشت الجمعية تمديد العلاوة المهنية للعام 2018-2019 م، و قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 حول الحوكمة وازدواجية الوظائف، ومناقشة أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وتطرق الاجتماع إلى أخر مستجدات برنامج الصيانة الخاص بمحطة الخمس البخارية حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة إن العمل جاري وفقاً لبرنامج الصيانة، وأنه سوف يتم قبل نهاية العام الحالي زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 600 ميجا وات لتصبح بإجمالي 5600 ميجا وات في اليوم.

