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جلسة حواريّة حول “الإدارة المحليّة وفق التّشريعات والقوانين” بجالو

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

جالو 11 ديسمبر 2018 (وال)- احتضنت قاعة المركز الثّقافي ببلدية جالو، جلسة حواريّة بعنوان “الإدارة المحليّة وفق التشريعات والقوانين”، بحضور عضو مجلس النّواب عن جالو “حمد ماقيق”، وعضو لجنة صياغة الدّستور “حسين السكران” .

هذا وتناولت الجلسة التي أقيمت الأحد، بإشراف مفوضية المجتمع المدني الواحات، وبحضور أعضاء بلديات الواحات وعدد من نشطاء المجتمع المدني والمهتمين، دَور البلديات والأعضاء والصلاحيات الممنوحة لها ، وفقاً للقانون رقم “59”، ونظام المحافظات وعرض أبرز السلبيات والإيجابيات .

وقالت مديرة المفوضية المجتمع المدني الواحات السيدة “غزلان بشير” – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الجلسة تناولت العديد من المفاهيم حول الإدارة المحلية والحكم المحلي والفرق بينها، بالإضافة إلى عرض القانون رقم “59” ومناقشة مواده، وخاصة التي لم تطبق منها .

وأضافت السيدة “غزلان بشير” أن جميع مخرجات هذه الجلسة، سيتم أخذها بعين الاعتبار، وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص . (وال- جالو) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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