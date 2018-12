برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتكفل بصيانة 6 مدارس في بلدية السائح

وُقع بصالة اجتماعات المجلس البلدي السائح على مشروع لصيانة 6 مدارس داخل نطاق البلدية.

حيث حضر مراسم التوقيع عميد بلدية السائح وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان، باللإضافة إلى لجنة برنامج الأمم المتحدة للإنماء وأصحاب الشركات المنفذة للصيانة.

هذا وحضر أيضاً مراقب تعليم بلدية السائح ومدراء المدارس المستهدفة للصيانة في البلدية، وتم الاتفاق على الشروع في عملية الصيانة للمدارس المستهدفة في القريب العاجل.

