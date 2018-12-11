وفد أممي الى لبييا اليوم

من المقرر أن يزور وفد أممي اليوم الثلاثاء ليبيا للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم البلاد في مضيها نحو الإستقرار السياسي والأمني.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن الوفد يضم كلاً من مراد وهبه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و السيدة أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والسيدة وأساكو أوكايي، مديرة مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة.

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