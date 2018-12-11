المستشار بوشناف يناقش مع عدد من مديريات أمن الجنوب خطة تأمين مناطقهم

ليبيا – ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أمس الإثنين مع مدراء أمن الكفرة، وتازربو، وجالو ، وأوجلة، وأجخرة سير العمل في مديرياتهم والوضع الأمني في المنطقة الجنوبية .

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الخطة الأمنية لمختلف المدن والمناطق التي تضمها مديريات الأمن الحاضرة في الإجتماع بالإضافة إلى آليات تفعيل القوة الظاهرة لمحاربة الجريمة والظواهر السلبية.

يُشار إلى أن وزير الداخلية كان قد عقد أمس الاثنين اجتماعاً بمديري أمن الجبل الأخضر والمرج لبحث الخطة الأمنية في المدينتين.

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