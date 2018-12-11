حراك غضب فزان يجدد مطالبه الشعبية

جدد حراك غضب فزان مطالبه بدعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم لتأمين مقدرات الشعب وحماية الحدود والجنوب وبسط الأمن فيه.

وقال الحراك في بيان صادر عنه هذه المطالب بمثابة الحفاظ على الوطن من الإنتهاكات الحاصلة في الجزء الجنوبي من تعدي صارخ على سيادة الدولة.

وأعاد الحراك في بيان أصدره الثلاثاء التأكيد على دعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبيه وطبيه مساعدة وصيانة المرافق الصحية و مستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها و توفير الأدوية والعقاقير الطبية وخاصة للأمراض المزمنة.

وطالب الحراك باستئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازي وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول وسمنو،وتشغيل كافة مطارات الجنوب، و توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي.

كما جدد الحراك مطالبه بالتنمية المكانية، توفير فرص عمل لابناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام وتمكين الراغبين بالالتحاق في المعاهد النفطية أسوة بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب.

إضافة لذلك شدد الحراك على إعادة إعمار المناطق المتضررة بالجنوب الليبي واعتبار أن مدينة أوباري مدينة منكوبة كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة وإعادة إعمارها أسوة بمدينتي بنغازي و ككلة، والعمل على حل مشاكل مرتبات أبناء فزان المعينين والمتعاقدين في كافة القطاعات بالدولة.

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