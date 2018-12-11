ديوان المحاسبة يناقش مع تعليم الوفاق ملف الايفاد بالخارج

ليبيا – عقد أمس الاثنين اجتماعاً بمقر ديوان المحاسبة ضم عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد ووزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الهيئة الاستشارية بالديوان عبدالباسط الجبوع.

الإجتماع خصص لمناقشة ملف الإيفاد وتقييم الإجراءات المتخدة من قبل الوزارة بشأنه وقد تم الاتفاق علي وضع آليات عملية لتنفيذ خطة الوزارة وإدخال الميكنة في كافة الإجراءات وضرورة البدء في تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وتناول المجتمعون أيضاً الملاحظات الواردة من الديوان بشأن الربع الثالث للطلبة الموفدين بالخارج والإفراج عنه تقديراً لظروفهم والعمل على إنجاز الربع الرابع بشكل عاجل.

يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور الاجتماع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد العتوق.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية