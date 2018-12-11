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عدسة الاقتصادية من داخل حقل الشرارة النفطي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

حصرياً عدسة الاقتصادية تأخذكم في جولة من داخل حقل الشرارة النفطي

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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