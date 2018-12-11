“وال” تواكب سير الحملة الوطنية للتطعيمات في بنغازي

بنغازي 11 ديسمبر 2018 (وال)- تتواصل بكافة العيادات المجمعة والمراكز الصحية ببلدية بنغازي، الحملة الوطنية للتطعيمات للأطفال من عمر يوم إلى سن 15 سنة .

وتهدف الحملة التي تستمر لمدة أسبوعٍ كاملٍ، في مختلف العيادات والمراكز الصحية، لنشر الوعي والتثقيف الصحي، من أجل الحدّ من انتشار الأمراض المختلفة، للمحافظة على صحة الأبناء واكتسابهم مناعة ضد تلك الأمراض .

وشملت الحملة الوطنية للتطيمعات ،تطعيمة ضد (شلل الأطفال، الحصبة الألمانية، الحميرة، فيتامين A من عمر يوم إلى سن “15” سنة)، بإشراف ومتابعة من قبل نقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ببنغازي .

وكالة الأنباء الليبية كعادتها ،زارت عديد من المراكز الصحية والعيادات المجمعة، لترصد عن كثب سير الحملة والبداية كانت من :

عيادة ابن زهر الفويهات :

قالت الدكتورة سميرة الشكري إنه “من الضّروري تطعيم أطفالنا خلال حملات التطعيم؛ لأنها تسهم إلى جانب التطعيم الأساسي في رفع مناعة المجتمع، وهي حملة التطعيم لشلل الأطفال، الحصبة، الحميراء، فيتامين “A” لسنة 2018″

وتضيف الدكتورة سميرة الشكري ” حملة التطعيم شملت الرضع تحت سن (9) شهور، حيث يتم إعطاؤهم الجرعة عبر الفم، وجرعة ضد مرض الشلل تعطى عبر الفم من (9) شهور حتى تحت (6) سنوات، ويتم إعطاء الجرعة عبر الفم ضد الشلل الثنائي إضافة إلى جرعة ضد الحصبة والحميراء “حقنة” وإعطائهم فيتامين “A” بجرعة 200.000 وحدة” .

وتتابع الدكتورة سميرة الشكري : “من سن 6 أعوام – حتى 15 عاماً يأخدوا تطعيم الحصبة والحميراء (حقنة) إضافة إلى فيثامينA بجرعة 200.000 وحدة .

عيادة سيدي حسين المجمعة :

قالت مسؤولة القسم بالأمومة والطفولة ومشرفة على الحملة مسعودة محمد الرحيبي إن “الحملة ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة والحميرة وفيتامين”A”، من أجل تعزيز المناعة لدى الأطفال، نظراً للحالات التي انتشرت خلال هذه الأيام؛ بسبب تفشي الحصبة .

وأضافت “مسعودة محمد الرحيبي” أن “الهدف الأساسي من الحملة، هو الحد من انتشار الأمراض، وكسب الأطفال المناعة ــ والحمد لله ــ لا يوجد صعوبات بسبب توفر الأمن، وكذلك استعاب الناس مدى المخاطر التي تحيط بأبنائهم، لذا حتى المواطنين متجاوبين من خلال النظام ونسأل السلامة للجميع” .

عيادة السرتي المجمعة :

وقالت مسؤولة الأمومة والطفولة بالعيادة “فجرة حمد المقرحي” إن “الحملة ابتدأت من يوم السبت على تمام الساعة السابعة ونصف صباحاً، وتستمر إلى الساعة السادسة ونصف مساء .

وأضافت “فجرة حمد المقرحي” أن “الهدف من الحملة القضاء على العديد من الأمراض، التي تهدد صحة أطفالنا والحمد لله النظام موجود والجميع هنا قائم بدوره على أكمل وجه” .

المركز الصحي 2 مارس :

قالت السيدة “سلوى القرموري “الحمد لله رغم الصعوبات التي واجهتنا؛ بسبب عطلة الخميس، لكن بفضل من الله وجهود الطاقم الطبي المساعد، كنا عند حسن الظن ــ رغم الازدحام ــ إلا أن جميع المواطنين متفاهمين مقدردين كافة الظروف، وكذلك نشهيد بجهود الأمن في النظام، فيما يخص حملة التطعيم ضد (شلل الأطفال، الحصبة الألمانية، الحميرة، فيتامين A)، استهدفت الأعمار من يوم إلى 15 عاماً والأمور تسير على مايرام” .

عيادة الكيش المجمعة :

وقالت مسؤولة بقسم الأمومة والطفولة ومشرفة الحملة بالعيادة السيدة عائشة المريمي إن الهدف منها هو الحدّ من انتشار الأمراض، وكانت ـ بفضل الله ـ ناجحة رغم الازدحام، إلا أننا قمنا بالواجب على أكمل وجه والعملية منتظمة، وهي تخص حملة (شلل الأطفال، الحصبة الألمانية، الحميرة، فيتامين A) .

وفي ختام الجولة، التقت وكالة الأنباء الليبية رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي الأستاذ “صلاح المقصبي”، الذي أشاد بجهود العناصر الطبية والطبية المساعدة، وفني صحة المجتمع .

وأكّد الأستاذ “صلاح المقصبي” على دور النقابة وهدفها في رفع مستوى كفاءة المهارات الطبية والطبية المساعدة، لدفاع عن حقوق منتسبيها .

ونوّه الأستاذ “صلاح المقصبي” جهود رجال الأمن التي كان لها دور كبير في تسييّر الحملة بشكل الصحيح والمنظم، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحملة تهدف للحدّ من انتشار الأمراض، وخاصة خلال هذه للأيام عقب انتشار مرض الحصبة الألمانية، كما تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم إلى 15 عاماً . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

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