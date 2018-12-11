أوباري تطالب بتنمية المناطق المحيطة بحقل الشرارة

طالب عبدالله الانصاري عضو المجلس البلدي اوباري المؤسسة الوطنية للنفط بتنمية المناطق المحيطة بحق الشرارة اسوة بباقي الحقول النفطية.

وقال في تصريح ” للاقتصادية ” المناطق المحيطة بحقل الشرارة ملوثة من حيث التربة والهواء والمياه الجوفية التي يعاد ضخ المياه المفصولة عن مادة النفط إليها مضيفا القانون الليبي يقر نسبة من مدخول الحقل لتنمية المناطق المحيطة والشريك الاسباني اقر بتخصيص هذه النسبة غير ان الواقع معاكس لبيانات المؤسسة حيث نجد ما تقدمه من خدمات في شكل هبات لا يتعدى تركيب مضخة مياه في احسن الأحوال .

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