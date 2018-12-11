أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11/12/2018 وسعر الذهب والفضة

هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.885 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.500 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.160 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.870 دينار 4.850 دينار اليورو 5.500 دينار 5.420 دينار الجنية الاسترليني 6.160 دينار 6.080 دينار الليرة التركية 0.920 دينار 0.840 دينار الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار الجنية المصري 0.273 دينار 0.265 دينار الدولار الكندي 3.830 دينار 3.750 دينار الدينار الاردني 6.880 دينار 6.800 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 161 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 184 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.030 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.