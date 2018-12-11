لجنة الأزمات والطوارئ تعلن توقيع عقود لصيانة المرافق الصحية داخل مدينة تاورغاء

ليبيا – أعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس عن توقيع عقود صيانة لكلٍ من المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين الواقعين داخل مدينة تاورغاء.

أونيس كشف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لصحة الوفاق أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القادمة على عقد لصيانة مستشفى “تاورغاء القروي”.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ أن توقيع عقود صيانة المرافق الصحية بالمدينة يأتي استجابة لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

من جهته أكد مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أن الشركة المنفذة لمشاريع الصيانة ستبدأ أعمال صيانة شاملة وجذرية للمرافق فور استلامها للمواقع، مشيراً إلى أن الثلث الأخير من العام القادم سيشهد عودة تقديم الخدمات الصحية داخل المدينة بشكل اعتيادي.