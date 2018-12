المتوسط:

وضع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، حجر الأساس لـ 3 مدارس إحداهن تضم 12 فصلًا و 6 فصول لمدرستين، إضافة إلى صيانة مكتب الامتحانات بالقطاع.

وأكد الوزير، خلال كلمته التي ألقاها خلال مراسم الاحتفالية، على سعي الحكومة المؤقتة لخدمة قطاع التعليم في كل المدن التابعة لها لا سيما مدينة الكفرة والتي تحتاج فعلاً إلى إنشاء مدارس جديدة، الأمر الذي أخذته الوزارة ومجلس الوزراء بعين الأعتبار.

وشدد وزير التعليم، على أنه سيبذل كل جهده في خدمة التعليم إيماناً بدوره في بناء الوطن.

The post وزير «تعليم المؤقتة» يضع حجر الأساس لـ 3 مدارس بالكفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية