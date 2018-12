«الكهرباء» تُؤكد سرقة أسلاك وأعمدة بعدة مناطق في طرابلس

المتوسط:

أكدت إدارة توزيع طرابلس الثلاثاء، وقوع أعمال السرقة في مناطق تاجوراء والكريمية ومشروع الأحياء البرية ووادي الربيع.

وأشارت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إلى أن السرقات طالت 28 توصيلة ضغط منخفض، و 11 كيلو فولت، و30 كيلو متر من الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى الأعمدة، ومعظمها كان في الحي الصناعي تاجوراء.

ولفتت العامة للكهرباء، إلى أن التخريب عرقل جهود الشركة، وسبَّب حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي عن المواطنين وصلت إلى ساعات طويلة.

