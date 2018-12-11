بلدية الكفرة تطالب الجيش باتخاذ إجراءات للحد من أعمال الخطف

ليبيا – طالب المجلس البلدي الكفرة الجهات الأمنية والعسكرية بالبلدة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها بسط الأمن وحماية السكان.

المجلس البلدي الكفرة إستنكر في بيان صادر عنه تلقت المرصد نسخة منه أعمال الخطف وترويع الآمنين التي شهدتها البلدة منذ يوم الاحد الماضي، محملاً المسؤولية الكاملة للجهات التي قامت بذلك وما يعقبها من ردات فعل.

وناشدت البلدية القيادة العامة للجيش بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجان تحقيق والتواصل مع جميع الأطراف للحد من كل تلك الإنتهاكات ، داعيةً الحكماء والعقلاء إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح المختطفين وعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

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