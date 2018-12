المتوسط:

قال غسان سلامة، المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتحمّل المدنيون وطأة الاقتتال والخروج على القانون في ليبيا».

وأضاف في بيان رسمي صادر عنه، «أصبحت عمليات الإعدام والاختطاف والاحتجاز غير المشروع والتعذيب جزءاً من الحياة اليومية».

