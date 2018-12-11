بالصور | الحرس البلدي بنغازي يتلف 28 ألف كيس دقيق تابعة للهيئة الليبية للإغاثة

ليبيا – أتلف جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الإثنين 28 ألف كيس دقيق خاصة بالهيئة الليبية للإغاثة بسبب إنتهاء صلاحيتها.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة لإتلاف كمية الدقيق الخاصة بالهيئة الليبية للإغاثة ، مشيراً إلى أنه تم تخزين هذه الكمية لمدة عامين حتى فسد والتي كان من المفروض أن يتم توزيعها على المواطنين كسلة غذائية عام 2016.

وأضاف الحرس البلدي أن الكمية الاجمالية بلغت حوالي 28 الف كيس دقيق سعه أربعة كيلو جرام للكيس الواحد ونقلت في 11 شاحنة وتمت عملية الإتلاف في المكب الرئيسي بقنفودة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية