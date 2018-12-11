تنظيم ورشة عمل حول أهمية الدستور في براك الشاطئ

براك الشاطئ-العنوان

جرت، اليوم الثلاثاء في كلية العلوم الهندسية والتقنية ببراك الشاطئ، ورشة عمل ينظمها منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية والتثقيف وذلك في إطار توعية المواطن بأهمية الدستور في حياته العامة وأمن واستقرار البلاد.

واشتملت الورشة، في يومها الثاني على التوالي، على ثلاثة محاور هي، ماهية الدستور وكيفية الاستفتاء والنظم الانتخابية.

واشتمل برنامج اليوم على محاضرة وعرض، للناشط الحقوقي والإعلامي محمد مصباح، عقبه نقاش تناول عدة موضوعات من أهمها النظم الاقتصادية والنظم الانتخابية والاستفتاء.

وحضر الورشة وشارك فيها لفيف من المثقفين والمهتمين.

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