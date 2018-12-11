افحيمة: رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري أعاد المشهد إلى المربع الاول

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن أسفه لرفض مجلس الدولة الإستشاري للتعديل الدستوري، وبأنه كان عليهم التعامل بشكل أكثر عقلانية كطلب مذكرة مفسرة وشارحة للتعديل بدلاً عن الموقف الذي اعاد المشهد للمربع الأول .

افحيمة أضاف في تصريح لقناة ليبيا بانوراما أمس الاثنين تابعته المرصد بأن مجلس النواب سيعمل جاهداً كما عمل في السابق على إعادة الصياغة ليبدي حسن النوايا لأعضاء مجلس الدولة ، مؤكداً على أن مجلس النواب لا يقبل ما حدث بشأن التعديل الدستوري بشكل كامل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما وصفها بـ”المعاناة” التي يواجهها النواب بوجود تيار يناور على كل ما هو في مصلحة البلد على حد تعبيره ، مضيفاً بأن مناورة هؤلاء النواب الذين لم يسمهم “قد تكون بغباء أو دون قصد” لكن هذا موجود ويعلمه الجميع حسب قوله.

وأعتبر بأن موقف مجلس الدولة بني على خلفية المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه رئيس الموفوضية العليا للانتخابات تسلمه قانون الاستفتاء، وبأن أراد القول بأنه موجود وبأنه جزء من المشهد، مضيفاً بأنهم تمنوا أن لا يكون الرد بهذه الطريقة التي تفتح الأبواب أمام كل من يرغب في استمرار المشهد الفوضوي الحالي.

وذكر فحيمة بأن كل الخيارات مفتوحة الأن أمام مجلس النواب ، متوقعاً أن يحدث طلب تعديل المادة الثانية أزمة داخل المجلس وبأنهم لن يصلوا لحل وستظل الأزمة تدور في نفس الحلقة المفرغة التي عملوا جاهدين على الخروج منها.

وأوضح بأنهم وأن كانوا لم يستخدموا الطريق الصحيح 100% إلا أنهم اعتقدوا بانهم سيتجاوزون الازمة بإجراء التعديلات الدستورية وتضمين الاتفاق السياسي بالاعلان الدستوري، مشيراً إلى رغبة بعض أعضاء ورئيس مجلس الدولة ببقاء المجلس الرئاسي لانهم مستفيدين ولا يريدون اعادة تشكيله وبالتالي رفضوا التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان.

واعتبر افحيمة أن رفض المشري وبعض أعضاء مجلس الدولة للتعديل العاشر المتعلق بقانون الاستفتاء يندرج تحت رفضهم للوصول لدستور يؤسس للانتخابات القادمة والاستمرار في اتجاه الفوضى الحالية وبالتالي الإبقاء على الأجسام المتهالكة كالنواب والدولة.

واعتبر عضو مجلس النواب في ختام حديثه بأن الجدل القانوني في هذه المسألة لن ينتهي ، وبأنهم في مجلس النواب لم يعترفوا بمجلس الدولة قبل تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري وبالتالي هم لا يقبلون بالتضمين العاشر الذي يتحدث عنه مجلس الدولة على اعتبار أن المادة (12) في الاتفاق السياسي تنص على أن مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة وبالتالي ضمنياً هو الجسم المناط به اجراء أي تعديل دستوري حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية