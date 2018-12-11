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الشويهدي يعلن تأييده لبيان مجلس الدولة الرافض لتعديل البرلمان الدستوري

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب جلال الشويهدي اليوم الثلاثاء البيان الصادر من مجلس الدولةبخصوص التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب بـ”السليم وفي الاتجاه الصحيح”،موضحاً بأن ما فعله مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري.

الشويهدي أوضح في تصريح لقناة الرائد أن مجلس النواب وضع شروطا تعجيزية لقانون الاستفتاء بطريقة تمنع ظهور دستور للدولة الليبية ومخالفة للإعلان الدستوري ومرفوضة تماماً ، لافتاً إلى أن البرلمان كان يجب أن يشارك مجلس الدولة في التعديلات التي قام بها وحده.

يُشار إلى مجلس الدولة رفض في بياناً له أمس الإثنين المادة الثانية من التعديل الدستوري العاشر وعد التعديلين 10و11 للإعلان الدستوري اللذين أصدرهما مجلس النواب مخالفين لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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