الشويهدي يعلن تأييده لبيان مجلس الدولة الرافض لتعديل البرلمان الدستوري

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب جلال الشويهدي اليوم الثلاثاء البيان الصادر من مجلس الدولةبخصوص التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب بـ”السليم وفي الاتجاه الصحيح”،موضحاً بأن ما فعله مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري.

الشويهدي أوضح في تصريح لقناة الرائد أن مجلس النواب وضع شروطا تعجيزية لقانون الاستفتاء بطريقة تمنع ظهور دستور للدولة الليبية ومخالفة للإعلان الدستوري ومرفوضة تماماً ، لافتاً إلى أن البرلمان كان يجب أن يشارك مجلس الدولة في التعديلات التي قام بها وحده.

يُشار إلى مجلس الدولة رفض في بياناً له أمس الإثنين المادة الثانية من التعديل الدستوري العاشر وعد التعديلين 10و11 للإعلان الدستوري اللذين أصدرهما مجلس النواب مخالفين لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.

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