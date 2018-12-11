السراج يترأس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء ويعتمد ميزانية تقديرية للشركة لسنة 2019

ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اجتماعها العادي الأول للعام 2018، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمدير التنفيذي للشركة

الاجتماع استعرض بحسب مكتب السراج الاعلامي ما تضمنه جدول الأعمال ويشمل نشاط الشركة، وتقرير هيئة المراقبة الخاص بالشركة، إلى جانب اعتماد ميزانيات تقديرية للعام 2018 – 2019 م.

كما ناقشت الجمعية تمديد العلاوة المهنية للعام 2018- 2019 م، و قرار مجلس وزراء الوفاق رقم (15) لسنة 2017 حول الحوكمة وازدواجية الوظائف، وتطرق الاجتماع إلى أخر مستجدات برنامج الصيانة الخاص بمحطة الخمس البخارية حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة إن العمل جاري وفقاً لبرنامج الصيانة، وأنه سوف يتم قبل نهاية العام الحالي زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 600 ميجا وات لتصبح بإجمالي 5600 ميجا وات في اليوم.

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