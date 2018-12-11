مطالبة في جالو بالإبقاء على مجلس البلدية

جالو-العنوان

دعا حراك شباب ونشطاء مدينة جالو مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة إلى إلغاء القرار الخاص بإعادة تسمية المجلس البلدي جالو وتكليف المجلس تسييري.

وطالب الحراك في وقفة، بالإبقاء على المجلس البلدي جالو، برئاسة الدكتور شعيب الأمين، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وقال الحراك، الذي أكد على دعمه للحكومة المؤقتة، في بيان، إن ذلك سيسهم في الحفاظ على النهج الديمقراطي وعلى النسيج الاجتماعي، إضافة إلى نزع رغبة البعض في إثارة الفتن لتحقيق مصالح شخصية.

وكانت الحكومة المؤقتة، قد قررت في بداية ديسمبر الجاري، إعادة تسمية المجلس البلدي جالو إلى مجلس تسييري، برئاسة محمد اشكينه، إلى جانب 6 أعضاء.

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