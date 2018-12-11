بحضور وليامز.. السراج يبحث مع السائح سبل إجراء عملية الاستفتاء وفقاً للشروط الدستورية والقانونية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ونائبة المبعوث الاممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

الاجتماع بحث بحسب مكتب السراج الاعلامي استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمور الفنية ذات العلاقة لتؤدي المفوضية عملها بكفاءة ومهنية .

وأكد السراج على ضرورة أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة وان تتماشى مع أسس الاتفاق السياسي الليبي.

وتعهد السراج ، بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل، وذلك لتوفير كل ما يلزم لوجستياً وأمنياً لانجاح هذه العملية الديمقراطية التي ينتظرها كل الليبيين على حد تعبيره.

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