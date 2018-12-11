البعثة الأممية تستنكر إقفال حقل الشرارة و الإعتداءات على منظومة الحساونة بالجنوب

العنوان-طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها الشديد للاعتداءات الحاصلة في ليبيا ، والتي وقعت يوم الأحد الماضي ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا.

كما أدانت البعثة الاعتداء الحاصل على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة مشيرةً إلى إن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار.

و طالبت البعثة من السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة و الانسحاب الفوري من حقل الشرارة.

وأكدت أنها تدرك التظلمات التي يتعرض لها سكان الجنوب وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات و إن أعمال العنف والخروج على القانون هذه تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات، وهذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

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