المشري يدعو إلى عودة السفارة الأوكرانية للعمل داخل ليبيا

أعلن سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا ميكولا ناهورني استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا فغي مجالات عديدة أهمها المجال الطبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد الشري الثلاثاء السفير الأوكراني بمقر المجلس في طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشهد العام في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف السياسي، حيث عبر المشري عن عمق العلاقات بين البلدين، ووصع السفير في صورة المشهد السياسي الليبي الحالي، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

من جانبه أكد السفير الأوكراني حرص بلاده على أن تكون ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة على كامل أراضيها، محذرًا من الفراغ السياسي والدستوري والتشريعي الذي سيؤدي إلى عدم استقرار ليبيا، وفق قوله.

هذا وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا تشهد حاليا تحسنا أمنيا واقتصاديا مقارنة بما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، داعيًا إلى إعادة عمل السفارة الأوكرانية داخل ليبيا.

