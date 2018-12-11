سليم الغرياني.. يُنقذ أموال ليبيا بعد اختراعه الفريد

ابتكر المهندس سليم الغرياني، موظف في الشركة العامة للكهرباء بدائرة الصيانة في مدينة ترهونة، اختراعا جديدا من نوعه في ليبيا ودول الجوار، منظومة إنذار تساعد على التحذير قبل ارتفاع درجة حرارة معينة، وتساعد أيضًا على حفظ المحولات والمنظومات الكهربائية التي تكلف الشركة من خزائن الدولة. ومهمة الجهاز التبريد في حالة ارتفاع درجة الحرارة منعًا من انفجارات قد تحدث في محطات الكهرباء، إضافة إلى ذلك يُساعد الجهاز الذي صمّمه المهندس سليم الغرياني على فرز الخطوط الحيوية التي تحتاج له المحطات الكهربائية.

ويعتبر الجهاز الجديد أكثر دقة وفاعلية، حيث يحتوي على تطوير تقني فريد يجعل له خصوصية مميزة، بإدخال تقنية الواي فاي على الجهاز، لكونه عبارة عن جهاز للإنذار بأي خلل قد يطرأ على محولات الكهرباء. ويحتوي أيضا على “سوفت وير” مجهز بأوامر مسبقة تتعلق بالحرارة وازدياد الضغط، تم ربطه بأجهزة الهاتف لدى المهندسين المشرفين على المحطات، وجهاز إنذار صوتي لتصل رسالة نصية على هاتف الفني، تخبره بشكل دوري عن بيانات المحول الكهربائي، للتنبيه بكل التغيرات التي تطرأ على المحول الكهربائي.

وأوضح مبتكر الجهاز، المهندس سليم الغرياني لـ218، أن هذا الجهد الذي بُذل في صنع الجهاز، ساهم فيه فريق عمل الصيانة في ترهونة، معتبرا إياه بالهدية التي يستحقها العاملون بقسم الصيانة بالمدينة، لما قدّموه من جهود قيّمة لأجل أن يخرج الجهاز إلى النور. وأشار المهندس سليم، في حديثه، إلى أن دافعه لاختراع الجهاز كانت الخسارات التي تكبّدتها الشركة العامة للكهرباء في المحوّلات التي تهلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فيها.

ومن أهم مميزات الجهاز التنبيه الدقيق باستمرار بوساطة استعمال تقنية حديثة للاتصال اللاسلكي للانترنت بالواي فاي، والتي توزع المعلومات أولا بأول على المهندسين المشرفين والإدارة.

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