وسط ضغوط شعبية.. السراج يطالب المجتمع الدولي بدعم مفوضية الانتخابات

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «زيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة»، مطالب المجتمع الدولي «بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات» استعدادا للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس لوفد رفيع المستوى ضم عددا من الأمناء المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدأ زيارة إلى ليبيا قادما من نيويورك.

ويضم الوفد الأممي كلا من الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية مراد وهبة، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية السيدة أورسولا مولر والأمين العام المساعد، ومديرة مكتب منع الأزمات أساكو أوكاني، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا دوفالي ربيرو، وعددا من مسؤولي البرامج بالأمم المتحدة.

