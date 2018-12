«تعليم الوفاق» تناقش ملف إيفاد الطلبة والإجراءات المتخذة بشأنه

المتوسط:

اجتمع عضو المجلس الرئاسي “محمد العماري ” مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة ملف الإيفاد وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأنه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات عملية لتنفيذ خطة الوزارة وإدخال الميكنة في كافة الإجراءات، وضرورة البدء في تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين، كما تناول الاجتماع الملاحظات الواردة من الديوان بشأن الربع الثالث للطلبة الموفدين بالخارج، والإفراج عنه تقديراً لظروفهم والعمل على إنجاز الربع الرابع بشكل عاجل.

