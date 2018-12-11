الخطابي يطالب مجلس الدولة بعدم عرقلة إجراء الانتخابات

دعا عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، مجلس الدولة لأن يكون أكثر إيجابية، ويمضي قدما إلى الأمام والبناء على ما تم حتى الآن؛ خاصة بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف الخطابي في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن ما صدر عن مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لا يرقى إلى مستوى المهام المطلوبة، إلا أن الخطوة تعد إيجابية، خاصة مع ما يشهده المجلس من صراعات، حسب وصفه.

وفيما يخص هيكلة السلطة التنفيذية، قال الخطابي إن الموضوع أصبح استحقاقا دستوريا بعد أن تم تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري.

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