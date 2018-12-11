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الأطرش: البرلمان لم يكن موفقا منذ العام 2015

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال أستاذ القانون الدكتور سامي الأطرش إن مجلس النواب لم يكن موفقاً منذ عام 2015 بعد أن انتهت فترة ولايته، واخترق الإعلان الدستوري بالتمديد لنفسه ثلاث سنوات، واكتفى بالمراوغات والعبث السياسي تارة وبالمفاوضات والتعديل في بعض مواد الإعلان الدستوري تارة أخرى. وأضاف الأطرش في تصريحات لبرنامج LIVE على 218NEWS أن مجلس النواب اكتسب شرعية جديدة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، ومنذ ذلك الوقت لم يبين المجلس أي نية حقيقية لإخراج الشعب الليبي من الأزمة التي عصفت به لسنوات أو حماية مصالح الشعب.

وأشار الأطرش إلى أنه من الصعب أن يصل مجلس النواب والأعلى للدولة إلى توافق خاصة مع التحدي الواضح بين المجلسين في اتخاذ أي قرارات إضافة للتعنت الذي يبديه كلا الطرفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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