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اجتماع موسع لتأمين سرت والمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا موسعا بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر قوة حماية وتأمين سرت وعدد من ضباط قوة حماية وتأمين المدينة والمنطقة العسكرية الوسطى في مجمع قاعات واغادوغوا بالمدينة.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومنسقو القطاعات ومديرو الشركات والأجهزة التنفيذية العاملة بالبلدية، إضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الاجتماع الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، والمنطقة العسكرية الوسطى، وملف أصحاب البيوت المدمرة وسبل تقديم الخدمات العامة الضرورية لهم.

وطالب آمر المنطقة العسكرية الوسطى بضرورة تعاون المجلس البلدي مع كافة الشرائح والمكونات بشكل واضح، إضافة إلى مطالبة قوة حماية وتأمين سرت ومديرية الأمن بضرورة العمل طيلة اليوم من أجل ترسيخ الأمن بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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