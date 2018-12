المتوسط:

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكز عن زيادة مساهمة بلاده في مشروع دعم استقرار ليبيا بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضح أوفكز في تغريدة له على موقع تويتر، أنه تم التوقيع على زيادة مساهمة ألمانيا في مشروع دعم الاستقرار بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضاف سفير ألمانيا لدى ليبيا أنه تم الاتفاق على التركيز في المشاريع دعم الاستقرار بشكل أكبر على بلديات ذات تحديات سياسية خاصة.

وكانت ألمانيا قد خصصت 11 مليون يورو لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، وكانت قد ساهمت في إعداد وإطلاق هذا الصندوق في شهر أغسطس 2016.

The post ألمانيا تعلن دعمها للاستقرار في ليبيا بـ2.5 مليون يورو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية