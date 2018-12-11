بعيرة: البرلمان و”الدولة” اخترقوا القانون في ليبيا

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة إن مجلس النواب وكافة الأجسام السياسية تسعى فقط لمصلحتها الخاصة وتعمل على تخريب جهود التسوية السياسية طالما لم تخدم مصالحها.

وأشار بعيرة في تصريحات لبرنامج LIVE على 218NEWS إلى أن مجلس النواب اخترق أكثر من مرة مبدأ توفر النصاب القانوني للتصويت على أي قانون يصدر من المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه إذا ما ركزنا على قوانين مجلس النواب فسنجد أن عددا كبيرا من القرارات اتخذت بدون توفر نصاب قانوني ما يضع هذه القوانين أمام القانون.

واتهم بعيرة المجلس الأعلى للدولة كونه أول من اخترق القانون في ليبيا بدخوله العمل دون تضمينه في الإعلان الدستوري ولم يوافق مجلس النواب إلا مؤخراً على ذلك.

وطالب بعيرة كافة رؤساء الأجسام بمراجعة تصرفاتهم التي باتت تعرقل جهود الحل في ليبيا والالتزام بمبدأ الديمقراطية والالتفات لمصلحة الوطن والمواطن.

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