بالفيديو.. ستيفاني وليامز : إعادة فتح مكتب البعثة في بنغازي ولاحقا في الجنوب يقربنا أكثر من جميع الليبيين

قالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز إن «إعادة فتح مكتب البعثة في بنغازي ولاحقا في الجنوب سوف يقربنا أكثر من جميع الليبيين».

وأضافت ستيفاني وليامز خلال كلمة مصورة نشرتها البعثة على صفحتها في «فيسبوك» الثلاثاء فتح المكتب يقربنا بـ«الليبيين أينما كانو ونتمكن من الاستماع لهم عن قرب والعمل معا من أجل إخراج ليبيا من الوضع الراهن».

ولفتت وليامز إلى أنها التقت بـ«عدد كبير من النساء والشباب والأكادميين وممثلي المجتمع المدني من مختلف مناطق شرق ليبيا»، مشيرة إلى أنها «استمعت لكثير من الأراء والتوصيات المتعلقة بتحضيرات الملتقي الوطني الليبي (المؤتمر الجامع) والتي ستكون جزء لايتجزأ من أجندة الملتقى».

واعتبرت وليامز أن «الملتقى الوطني يمثل منصة لكافة شرائح المجتمع الليبي لذلك سنحرص على تكثيف اللقاءات التشاورية وتوسيع نطاقها لتشمل كافة أرجاء ليبيا».

وأشارت ستيفاني وليامز إلى أنها «مسرورة بزيارة مدينة بنغازي وسعيدة أكثر بحرارة الترحيب وكرم الضيافة من أهالي المدينة».

يذكر أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز زارت بنغازي الاثنين الماضي والتقت بعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي.

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