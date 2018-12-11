خبراء طقس: منخفض جوي وأمطار هامة على هذه المناطق مساء الجمعة القادمة

توقع خبراء الطقس والارصاد أن تتأثر الاجواء في ليبيا بمنخفض جوي سريع ونشيط الفاعلية سيبدأ تأثيره مساء الجمعة القادم ويستمر يومي السبت والأحد.

وقال الخبراء أن الاجواء ستشهد على خلفية المنخفض الجوي أمطار ورياح نشطة وبحر مضطرب وإنخفاض ملحوظ بالحرارة مطلع الأسبوع إن شاء الله .

واضاف متابعون للارصاد أن اغلب النماذج تشير حول الحالة الجوية القادمة لمنخفض اطلسي يتحرك نحو جنوب غرب اوروبا حيث يؤثر علي المغرب والجزائر ثم ينتقل نحو الجنوب الشرقي ليشمل تونس ويتوغل بعد ذلك نحو ليبيا بداية من يوم 15 ديسمبر.

وسيبدأ تاثيرها علي مناطق الشمال الغربي منذ ليلة السبت أو يوم السبت بهطول الامطار و من المتوقع ان تكون بكميات هامة ليشمل بعد ذلك مناطق الخليج والشمال الشرقي. والله اعلم