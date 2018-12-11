موقع إيطالي يتوقع قمة بين السراج وحفتر في بروكسل

قال موقع إخباري إيطالي متخصص إنه من المرجح أن يجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري.

وقال الموقع الإخباري المتخصص في شؤون الدفاع «اوكيي ديلاغويرا» إن اللقاء إذا ما تم سيكون برعاية إيطالية أوروبية وفي نفس يوم القمة الأوروبية التي ستنعقد في العاصمة البلجيكية عصر الخميس.

ويجتمع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي يوم غدٍ الأربعاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ويتوقع أن تشمل المحادثات موازنة إيطاليا المثيرة للجدل والهجرة وملفات دولية وإقليمية أخرى.

وكان كونتي أعلن أنه يخطط لعقد لقاء بين السراج وحفتر الأسبوع الجاري دون الإفصاح عن معلومات إضافية حول اللقاء.

من جهة أخرى كشف موقع «بروكسل2» المتخصص في شؤون الدفاع في تحليل مطول أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر انفتاحًا على قيادة الجيش الوطني في ليبيا ويدفع بعد توافق إيطالي فرنسي لتمكين المشير حفتر من مكانة رئيسية في عملية التطبيع السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد الموقع أن الاتحاد الأوروبي «غير راض» عن وتيرة عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتي يعتبرها محورية لأي استقرار فعلي في ليبيا. كما يؤكد الدبلوماسيون أيضًا أن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بات يمثل أولية للمسؤولين الأوروبيين وعلى أساس حوار القاهرة.

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