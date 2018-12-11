التعليم في ليبيا بين التحديات والعراقيل

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شهد أداء قطاعِ التعليمِ في ليبيا بشقّيه الأساسي والجامعي مجموعة من التطورات والإصلاحات من قبل وزارة التعليمِ بحكومة الوفاق للنهوض بالقطاعِ واستجابته للمعاييرِ الدولية والإقليمية.

أصدرت الوزارة لائحة البعثات من حيث التقدير والعمر وسيتم تطبيق لائحة على كل مبعوث جديد سواء صدر بحقه تفويض مالي أو لديه قرار إيفاد وليس لديه تفويض مالي أو استصدار قرارِ إيفاد جديد له.

سيتم مراجعة ملفات جميعِ الطلبة الدارسين بالخارجِ حالياً وتطبيق اللائحة عليهم أيضا من حيث العمر والتقدير بغض النظرِ عن مكان ومجال الدراسة والمدة المتبقية من دراستهم بعد أخذ الاستشارة القانونية اللازمة.

فيما يخص موضوع التمديدات أوضحت الوزارة أنه سوف يكون التمديد داخل اللائحة لطلبة الماجستير والدكتوراة فقط للطلبة الذين يثبتون أن ظروفاً قاهرةً منعتْهم من استكمال دراستهم في المدة المحددة ويثبتون أنَّهم سيكملونها إذا ما تحصلوا على تمديد للدراسة من خلال تقريرٍ واضحٍ من الأستاذ المشرف، وأن تمديد الدرجة لن يكون إلا للطلبة المتحصلين على قبول نهائي من إحدى الجامعات.

. . . وسيتم الصرف عليهم في الربعِ الثاني في الجامعات التي يدرسون فيها، وفي حالة تبين أنهم مخالفون اللائحة من حيث التقدير والعمر فسيتم وقف الصرف عليهم بغض النظرِ عن المرحلة التي وصلوا إليها.

من صدر بحقه قرار إيفاد في السابق ولم يتم تفعيله بعد أن أوضحت الوزارة أنه سوف يتم تفعيله فقط إذا انطبقت عليه شروط اللائحة وتحصل على قبول من إحدى الجامعات المعتمدة.

إصلاح قطاعِ التعليمِ فى ليبيا والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة هذا ما تسعى إليه الوزارة وتبنيها استراتيجية بعيدة المدى تقوم على إحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية.

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